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Timnas Voli Putra Indonesia Panggil Luvi Febrian Nugraha untuk Leg 2 SEA V Cup 2026

Senin, 20 Juli 2026 – 21:32 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Panggil Luvi Febrian Nugraha untuk Leg 2 SEA V Cup 2026 - JPNN.COM
Pevoli Luvi Febrian Nugraha saat berlaga pada ajang Proliga 2026 bersama Medan Falcons Tirta Bhagasasi. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia mengubah komposisi pemain menjelang tampil pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

PBVSI memanggil Luvi Febrian Nugraha untuk menggantikan Doni Haryono yang tengah menjalani pemulihan cedera bahu.

“Luvi menggantikan Doni yang harus menjalani pemulihan cedera bahu,” bunyi pengumuman resmi PBVSI.

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Kehadiran Luvi diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas voli putra Indonesia demi mewujudkan target juara pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Pada edisi sebelumnya, Farhan Halim dan kolega harus puas menjadi runner up seusai kalah dari Kamboja dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).

Hasil tersebut cukup mengecewakan karena skuad Garuda sebelumnya sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

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Luvi Febrian Nugraha sendiri bukanlah nama baru. Dia sempat masuk dalam daftar pemain yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025.

Pemain kelahiran 14 Februari 2004 itu juga menunjukkan prospek cerah setelah tampil impresif di kompetisi voli Kamboja dalam tiga tahun terakhir.

Timnas voli putra mengubah komposisi pemain menjelang tampil pada putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan memanggil Luvi Febrian Nugraha

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TAGS   Timnas Voli Putra  Timnas Voli Putra Indonesia  Luvi Febrian Nugraha  Timnas Voli Indonesia  SEA V Cup 2026 
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