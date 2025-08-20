Close Banner Apps JPNN.com
Timnas Voli Putra Indonesia Pede Bisa Sulitkan Italia di Laga Perdana Kejuaraan Dunia U-21 2025

Rabu, 20 Agustus 2025 – 20:27 WIB
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang Kejuaraan Asia U-20 2023 di Surabaya. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia percaya diri menatap FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025.

Skuad asuhan Anwar Sadat dari segi kekompakan sudah berlatih bersama sejak dua tahun terakhir.

Manajer Timnas voli putra Indonesia, Hari Trisnardjo mengungkapkan dengan bekal tersebut Dawuda Alaihimassalam dan kolega percaya diri menatap laga akbar di Kejuaraan Dunia U-21 2025.

“Kami sudah kompak antarpemain. Setelah tampil di Kejuaraan Asia U-20 di Surabaya para pemain termotivasi tampil lebih baik lagi di event yang lebih besar,” ungka Hari saat dihubungi JPNN.com, Rabu (20/8).

Dijadwalkan skuad Merah Putih akan langsung jumpa Italia di laga perdana Kejuaraan Dunia U-21 2025, Kamis (21/8) di Jiangmen Sports Center.

Hari mengungkapkan bahwa Timnas voli putra Indonesia punya peluang untuk memberikan kejutan kepada finalis Kejuaraan Dunia U-21 edisi 2023 tersebut.

“Secara peluang tentu ada karena kami bermodalkan bermain kompak. Seharusnya para pemain juga termotivasi mengikuti prestasi Timnas voli putri Indonesia di Kejuaraan Dunia U-21 2025.”

“Saya menilai bahwa lawan juga masih banyak kekurangan. Jika kami bisa bermain dengan lebih banyak variasi, tentu peluang untuk memberikan kejutan terbuka lebar,” ujar Hari.

TAGS   voli  timnas bola voli putra  Kejuaraan Dunia U-21 2025  Timnas Voli Putra Indonesia 
