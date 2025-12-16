Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah ke Semifinal, Dipaksa Main Ketat Lawan Filipina

Selasa, 16 Desember 2025 – 16:36 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah ke Semifinal, Dipaksa Main Ketat Lawan Filipina - JPNN.COM
Pevoli Boy Arnes saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Filipina di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia sukses menembus semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Filipina.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Selasa (16/12/2025), skuad asuhan Jeff Jiang menang telak dengan skor 3-0 (25-17, 27-25, 26-24).

Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Semifinal

Manajer Timnas voli putra Indonesia Adang Ginanjar mengakui kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah.

Baca Juga:

Pasalnya, Filipina diperkuat pemain-pemain berpengalaman yang tampil di level internasional seperti FIVB Men's Volleyball World Championship 2025.

Selain itu, tim asuhan Angiolino Frigoni juga mendapat tambahan kekuatan dengan hadirnya Bryan Bagunas yang saat ini bermain di kompetisi voli Jepang bersama Osaka Bluteon.

Namun, Timnas voli putra Indonesia mampu tampil lebih tenang, terutama pada momen krusial gim kedua dan ketiga, hingga akhirnya mengunci kemenangan dan memastikan tiket semifinal.

Baca Juga:

"Kemenangan yang cukup melelahkan buat Timnas voli putra Indonesia. Dua kali terjadi deuce pada gim kedua dan ketiga."

"Kami bersyukur bisa melangkah ke semifinal dengan status juara Pool B," ungkap alumnus Akpol 1989 itu saat dihubungi JPNN.com, Selasa (16/12).

Timnas voli putra Indonesia tembus semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Filipina, Selasa (16/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Indonesia  SEA Games 2025  Timnas Voli 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp