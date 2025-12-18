Close Banner Apps JPNN.com
Timnas Voli Putra Indonesia Susah Payah Tembus Final SEA Games 2025

Kamis, 18 Desember 2025 – 17:38 WIB
Pevoli Fahry Septian Putratama saat berlaga pada semifinal SEA Games 2025 melawan Vietnam di Hua Mak Indoor Stadium, Kamis (18/12). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia harus bekerja keras menghadapi Vietnam pada babak semifinal SEA Games 2025.

Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Kamis (18/12/2025), skuad asuhan Jeff Jiang dipaksa bermain hingga lima set sebelum akhirnya menang dengan skor 3-2 (21-25, 20-25, 25-22, 25-19, 15-10).

Pada pertandingan ini, pertahanan Timnas voli putra Indonesia kerap mudah ditembus pada awal laga.

Kombinasi Daffa Naufal Mauluddani dan Hendra Kurniawan kesulitan membendung serangan Vietnam yang banyak mengandalkan bola-bola quick.

Pelatih kemudian melakukan perubahan dengan memainkan Alfin Daniel Pratama serta Tedi Oka Syahputra untuk memperkuat blok pertahanan.

Strategi tersebut berjalan efektif dan membuat Timnas voli putra Indonesia mampu bangkit serta membalikkan keadaan.

Selain dari sisi pertahanan, masuknya Fahry Septian Putratama menggantikan Jordan Susanto juga memberi dampak signifikan dalam serangan.

Alhasil, pemain asal Jakarta LavAni itu menjadi salah satu pendulang angka bersama Boy Arnes serta Rivan Nurmulki.

