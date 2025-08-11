Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Timnas Voli Putri Hancur Lebur di SEA V League 2025

Senin, 11 Agustus 2025 – 00:40 WIB
Skuad Timnas Voli Putri Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V League 2025 di Ninh Binh, Minggu (10/8). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan Timnas voli putri Indonesia di SEA V League 2025 berakhir tragis setelah kembali kalah lawan Filipina.

Dalam laga yang digelar di Ninh Binh, Minggu (10/8), skuad asuhan Octavian menyerah dengan skor 0-3 (17-25, 17-25, 26-28).

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh mengungkapkan Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega sudah menampilkan permainan terbaik.

Sepanjang turnamen seluruh pemain sudah maksimal kendati belum meraih hasil yang diinginkan.

Diharapkan ke depannya dengan persiapan yang lebih matang lagi bisa membuat Timnas voli putri Indonesia lebih meraih hasil yang maksimal.

“Saya apresiasi kerja keras tim yang tetap berusaha sampai akhir. Kekalahan ini memberi gambaran jelas area mana yang harus kami benahi,” kata Luciana saat dihubungi JPNN.com, Minggu (10/8).

“Semoga ke depannya Timnas voli putri Indonesia bisa bangkit lebih kuat serta punya mental dan fisik yang lebih siap,” ujar wanita yang akrab disapa Mbak Uci.

Hasil yang diraih Timnas voli putri Indonesia di SEA V League 2025 sejatinya tidak terlepas dari persiapan yang dilakukan kurang maksimal.

