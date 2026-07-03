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Timnas Voli Putri Indonesia Bersaing Ketat dengan Filipina untuk Perebutkan Tiket Perempat Final

Jumat, 03 Juli 2026 – 03:53 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia Bersaing Ketat dengan Filipina untuk Perebutkan Tiket Perempat Final - JPNN.COM
Pevoli Khanza Putri Yanzi Ganeshtri saat berlaga pada ajang AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026 melawan Iran di Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis (2/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, THAILAND - Timnas voli putri Indonesia berebut satu tiket tersisa ke perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026 dengan Filipina.

Skuad Garuda Pertiwi tercatat meraih kemenangan perdana saat jumpa Iran dengan skor 3-0 (25-15, 25-17, 25-22) di Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis (2/7).

Hasil tersebut menempatkan Tina Syifa Sabila Salim dan kolega untuk sementara berada di posisi kedua klasemen Pool C.

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Timnas voli putri Indonesia tercatat unggul rasio poi ketimbang milik Filipina yang ada di posisi ketiga.

Sejauh ini tim asuhan Angga Hasan Mubarok itu baru sekali kalah dari Jepang dengan skor 0-3 (21-25, 26-28, 20-25).

Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putri Indonesia pada ajang AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026.

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Rencananya pada laga pemungkas fase grup Khanza Putri Yanzi Ganeshtri cum suis akan jumpa Filipina, Jumat (3/7).

Skuad Garuda Pertiwi harus waspada mengingat pada pertemuan terakhir kalah dengan skor 2-3 (25-27, 29-27, 25-18, 22-25, 11-15) lawan Filipina di perebutan tempat ketiga ajang Princess Cup 2026.

Timnas voli putri Indonesia berebut satu tiket tersisa ke perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026 dengan Filipina

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TAGS   timnas voli putri  Timnas Indonesia  AVC Women U-18  kejuaraan voli 
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