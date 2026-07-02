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Timnas Voli Putri Indonesia Buka Peluang ke Perempat Final AVC U-18

Kamis, 02 Juli 2026 – 22:21 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia Buka Peluang ke Perempat Final AVC U-18 - JPNN.COM
Kapten Timnas voli putri Indonesia, Tina Syifa Sabila Salim saat berlaga pada ajang AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026 di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Kamis (2/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia membuka peluang ke perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026.

Kepastian tersebut diapat setelah anak asuh Angga Hasan Mubarok menang dengan skor 3-0 (25-15, 25-17, 25-22) atas Iran di Nakhon Ratchasima, Thailand, Kamis (2/7/2026).

Asisten pelatih Timnas voli putri Indonesia Bobby Ade Setiawan menilai Tina Syifa Sabila Salim dan kolega tampil jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi Jepang.

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Para pemain mampu menguasai tempo permainan sehingga berhasil menutup laga dengan kemenangan.

Pada pertandingan sebelumnya, Srikandi Muda takluk dengan skor 0-3 (21-25, 26-28, 20-25) dari tim Negeri Sakura.

“Bersyukur mendapat kemenangan atas Iran dan berkesempatan untuk lolos ke delapan besar. Kami bermain lebih baik ketimbang laga kemarin,” ujar suami dari Yolana Betha Pangestika itu.

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Dengan hasil ini Timnas voli putri Indonesia untuk sementara menempel ketat Jepang yang menghuni peringkat pertama Pool C

Skuad Garuda Pertiwi kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026.

Timnas voli putri Indonesia membuka peluang perempat final AVC Women's U-18 Volleyball Championship 2026 seusai menang lawan Iran

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TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  AVC Women U-18 
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