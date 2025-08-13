Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas Voli Putri Indonesia Diterpa Badai Cedera Menjelang Lawan Italia di 16 Besar

Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:00 WIB
Pevoli Timnas putri Indonesia, Junaida Santi saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia tengah dilanda badai cedera menjelang jumpa Italia pada laga 16 besar FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025.

Pelatih Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa pemain andalan Timnas voli putri Indonesia, Junaida Santi mengalami cedera lutut kanan saat menghadapi Argentina pada Selasa (12/8/2025).

Junaida Cedera saat Melawan Argentina

Pada laga tersebut, pemain kelahiran 9 Mei 2007 itu tidak bermain penuh dan mencetak tiga poin.

Baca Juga:

"Kami sedikit kurang beruntung. (Junaida) Santi masih harus menjalani pemeriksaan sebelum kami menjalani pertandingan berikutnya," ujar pelatih berpaspor Jepang itu.

Azzahra Dwi Febyane dan Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar diprediksi akan bergantian mengisi posisi outside hitter yang ditinggalkan Most Valuable Player (MVP) Proliga 2025 tersebut.

Performa Junaida Selama Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025

Dari lima laga yang dijalani, Junaida Santi mengoleksi total 89 poin, hasil dari 81 spike, empat blok, dan empat serve ace. Kehilangan sosok pendulang angka utama ini tentu menjadi tantangan bagi Timnas voli putri Indonesia.

Baca Juga:

Marcos Sugiyama berharap para pemain lainnya bisa mengisi pos yang ditinggalkan Junaida Santi.

Tantangan Besar Timnas Voli Putri Indonesia

Pasalnya, Timnas voli putri Indonesia butuh pendulang angka yang konsisten untuk menghadapi Italia di 16 besar, Rabu (13/8).

Timnas voli putri Indonesia tengah dilanda badai cedera jelang melakoni laga 16 besar melawan Italia, Rabu (13/8)

