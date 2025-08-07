Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas Voli Putri Indonesia Fokus Membenahi Titik Lemah Menjelang Jumpa Thailand

Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:42 WIB
Arsela Nuari Purnama saat berlaga pada ajang SEA V League 2025 melawan Thailand di Nakhon Ratchasima. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan melakoni putaran kedua SEA V League 2025 menghadapi Thailand.

Skuad asuhan Octavian berupaya membenahi sejumlah kekurangan yang terlihat saat kalah dari Thailand pada putaran pertama.

Komunikasi Menjadi Evaluasi

Manajer Timnas voli putri Luciana Taroreh mengungkapkan bahwa tim terus berprogres selama masa persiapan menuju putaran kedua.

"Evaluasi kami dari seri pertama sudah dilakukan. Hari ini tim berlatih menunjukkan progres positif, baik secara fisik maupun kekompakan."

"Kami fokus membenahi komunikasi di lapangan, dengan mencoba lebih bervariasi dalam serangan maupun pertahanan," ungkap wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (7/8).

Kalah di Putaran Pertama

Pada putaran pertama, Timnas voli putri Indonesia menelan kekalahan dari Thailand dengan skor 1-3 (25-22, 15-25, 25-27, 12-25).

Ersandrina Devega menjadi pendulang poin terbanyak bagi Indonesia dengan torehan 18 angka, disusul Arsela Nuari Purnama yang menambah 10 poin.

Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putri Indonesia pada SEA V League 2025.

Timnas voli putri Indonesia melakukan persiapan jelang melawan Thailand di putaran kedua SEA V League 2025, Jumat (8/8)

