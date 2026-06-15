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Timnas Voli Putri Indonesia Masih Punya Misi Besar, Tiket Olimpiade dan Kejuaraan Dunia Jadi Target

Senin, 15 Juni 2026 – 19:24 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia Masih Punya Misi Besar, Tiket Olimpiade dan Kejuaraan Dunia Jadi Target - JPNN.COM
Pevoli Ersandrina Devega saat berlaga pada ajang AVC Women's Volleyball Cup 2026 di Candon City Arena, Ilocos Sur, Minggu (14/6). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mengakhiri AVC Women's Volleyball Cup 2026 dengan kemenangan atas Australia.

Berlaga di Candon City Arena, Ilocos Sur, Minggu (14/6/2026), skuad asuhan Marcos Sugiyama menang dengan skor 3-0 (25-13, 25-19, 26-24).

Bintang kemenangan Srikandi Merah Putih ialah Arsela Nuari Purnama dan Medi Yoku yang masing-masing mengemas 11 angka.

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Kemudian, Maradanti Namira Tegariana serta Ersandrina Devega masing-masing mendulang 10 poin.

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh memberikan apresiasi kepada Tisya Amallya Putri cum suis.

Dengan kombinasi pemain senior dan junior, Timnas voli putri Indonesia mampu mempertahankan hasil yang diraih pada edisi 2025.

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Saat itu, Timnas voli putri juga menempati posisi kelima seusai mengalahkan Iran dengan skor 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-20).

“Kami bersyukur dapat menutup AVC Women’s Nations Cup 2026 dengan kemenangan atas Australia.”

Timnas voli putri Indonesia fokus menatap AVC Volleyball Continental Championships 2026 seusai tampil di AVC Women's Volleyball Cup 2026

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TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  Timnas Voli Indonesia  AVC Volleyball Continental Championships 
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