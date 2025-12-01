Close Banner Apps JPNN.com
Timnas Voli Putri Indonesia Pantang Meremehkan Lawan, Target Medali di SEA Games 2025

Senin, 01 Desember 2025 – 20:00 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia Pantang Meremehkan Lawan, Target Medali di SEA Games 2025 - JPNN.COM
Selebrasi Timnas voli putri Indonesia seusai meraih medali perunggu pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Foto: Dokumentasi SMM Volleyball

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025.

Pada ajang antarnegara Asia Tenggara iyu, Srikandi Merah Putih memadukan pemain senior dan junior untuk meraih hasil terbaik.

Marcos Sugiyama dipercaya menjadi pelatih setelah sukses membawa Timnas Putri Indonesia tampil moncer di FIVB Women’s U21 World Championship 2025.

Dari pemain senior, terdapat nama-nama seperti Megawati Hangestri Pertiwi, Yolana Betha Pangestika, Rika Dwi Latri, Medi Yoku, dan Ersandrina Devega.

Mereka akan dipadukan dengan talenta muda, seperti Syelomitha Avrilaviza Injilia Wongkar, Ajeng Nur Cahaya, dan Chelsa Berliana.

Manajer Timnas voli putri Indonesia Adang Ginanjar menegaskan bahwa dengan persiapan matang diharapkan Srikandi Merah Putih mampu membawa pulang medali.

Pria kelahiran 19 Juli 1967 itu menilai komposisi tim yang akan diturunkan cukup potensial untuk meraih prestasi lebih tinggi, atau setidaknya mempertahankan medali perunggu.

"Kami berharap meraih medali dan tidak menganggap remeh lawan mana pun."

Timnas voli putri Indonesia pede raih medali di SEA Games 2025 setelah mempersiapkan diri dengan matang di Medan

