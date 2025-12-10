Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas Voli Putri Indonesia Siap Ganyang Malaysia, Megawati Jadi Andalan

Rabu, 10 Desember 2025 – 08:43 WIB
Timnas Voli Putri Indonesia Siap Ganyang Malaysia, Megawati Jadi Andalan - JPNN.COM
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja melawan Malaysia. Foto: Facebook/SMM Volleyball

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan mengawali perjuangannya di SEA Games 2025 dengan melawan Malaysia.

Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan digelar pada Rabu (10/12/2025) pukul 12.30 WIB di Hua Mak Indoor Stadium.

Timnas Voli Putri Indonesia Siap Ganyang Malaysia

Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa anak asuhnya siap meraih kemenangan.

Baca Juga:

Dengan bekal latihan intensif selama satu bulan di Medan, kekompakan antarpemain diharapkan makin solid.

"Tujuan kami ialah mengalahkan lawan. Itulah mengapa laga pembuka sangat penting."

"Ketika kami bisa menang di pertandingan pertama, semua rasa cemas akan berkurang, situasi menjadi lebih mengalir, dan performa tim bisa terus meningkat," ujar pelatih asal Jepang itu.

Baca Juga:

Marcos Sugiyama Andalkan Megawati

Marcos berencana menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal, yang akan didampingi Medi Yoku serta Pascalina Mahuze untuk mendulang angka.

Di posisi middle blocker, Indonesia akan mengandalkan Chelsa Berliana Nurtomo dan Maradanti Namira Tegariana.

Timnas voli putri Indonesia siap raih kemenangan di laga pembuka Grup B SEA Games 2025 melawan Malaysia, Rabu (10/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putri Indonesia  timnas voli putri  Malaysia  SEA Games 2025  Timnas Voli Indonesia 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp