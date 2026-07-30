Timnas Voli Putri Indonesia Tak Gentar Hadapi Thailand di Laga Perdana SEA V Cup 2026

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia tidak gentar menghadapi Thailand pada laga perdana putaran pertama SEA V Cup 2026.

Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh menyebut persiapan yang dilakukan Tisya Amallya Putri dan kolega sudah maksimal untuk menatap ajang voli akbar di Asia Tenggara tersebut.

Motivasi para pemain pun meningkat karena SEA V Cup 2026 sudah masuk dalam perhitungan ranking FIVB sehingga berpeluang mendongkrak posisi Timnas voli putri Indonesia di peringkat dunia.

"Kami datang dengan persiapan yang matang dan fokus untuk memberikan perlawanan terbaik."

"Kunci permainan nanti ialah menjaga konsistensi receive, meminimalkan error sendiri, serta berani bermain agresif sejak awal pertandingan," ujar wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com.

Thailand sejatinya menjadi kandidat kuat juara seusai menurunkan kekuatan terbaik, seperti Sasipapron Janthawisut, Ajcharaporn Kongyot, hingga Thatdao Nuekjang.

Skuad asuhan Kiattipong Radchatagriengkai itu menjadikan SEA V Cup 2026 sebagai ajang pemanasan sebelum tampil pada AVC Women's Volleyball Continental Championship di China pada 21 Agustus mendatang.

Menarik ditunggu laga perdana SEA V Cup 2026 antara Timnas voli putri Indonesia melawan Thailand.