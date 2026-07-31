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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timor Leste vs Timnas Indonesia: Eksperimen Terakhir John Herdman?

Jumat, 31 Juli 2026 – 13:27 WIB
Timor Leste vs Timnas Indonesia: Eksperimen Terakhir John Herdman? - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Laga kontra Timor Leste diprediksi menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia pada fase Grup A Piala AFF 2026.

Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026) sore WIB.

Di balik target meraih tiga poin, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diprediksi sedang menyusun kepingan terakhir untuk menemukan komposisi terbaik skuad Garuda.

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Kesempatan Menentukan Komposisi Terbaik

Laga melawan Timor Leste juga berpotensi menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain yang belum mendapat menit bermain maksimal pada pertandingan pembuka.

Melalui pertandingan ini, Herdman dapat melihat lebih jauh kualitas serta kedalaman skuad yang dimilikinya.

Timnas Indonesia datang dengan modal kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja pada laga pertama Piala AFF 2026.

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Meski demikian, hasil tersebut belum membuat Herdman langsung menetapkan sebelas pemain utama yang akan menjadi andalan sepanjang turnamen.

Herdman Beri Sinyal Rotasi

Sinyal rotasi pun sudah diberikan pelatih asal Inggris tersebut. Namun, dia memilih merahasiakan susunan pemain yang akan diturunkan.

Laga kontra Timor Leste diprediksi menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia pada fase Grup A Piala AFF 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Timor Leste  timor leste vs indonesia  Piala AFF 2026 
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