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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timor Leste vs Timnas Indonesia: Garuda Mengincar Hujan Gol?

Jumat, 31 Juli 2026 – 07:16 WIB
Timor Leste vs Timnas Indonesia: Garuda Mengincar Hujan Gol? - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Akankah pesta gol kembali terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Menurut jadwal, duel Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Kepercayaan diri Indonesia meningkat setelah membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja. Sebaliknya, Timor Leste datang dengan catatan yang jauh dari kata ideal.

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Setelah kalah 0-2 dari Singapura, Timor Leste juga dipermalukan Vietnam dengan skor mencolok 0-7.

Situasi itu membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk kembali tampil produktif di depan gawang lawan.

Bukan Mengejar Banyak Gol

Kendati demikian, Pelatih Indonesia John Herdman menegaskan target utama timnya bukan memburu kemenangan dengan skor besar, melainkan memastikan tiga poin tetap berada di tangan.

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"Pertandingan ini bukan soal mencetak banyak gol, tetapi soal meraih tiga poin."

"Dalam turnamen seperti ini, yang terpenting adalah fokus kepada diri sendiri, menjadi versi terbaik dari tim kami, dan tampil lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya," ucapnya.

Akankah pesta gol kembali terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  Timor Leste  timor leste vs indonesia  Piala AFF 2026  John Herdman 
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