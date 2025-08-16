Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Timothy Ronald & Agatha Chelsea Bangun Sekolah di Daerah-Daerah Terpencil, Keren!

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 00:10 WIB
Timothy Ronald & Agatha Chelsea Bangun Sekolah di Daerah-Daerah Terpencil, Keren!
Penyanyi sekaligus pejuang pendidikan Agatha Chelsea bersama pengusaha muda Timothy Ronald membangun sekolah di daerah-daerah terpencil. Foto source for JPNN

jpnn.com, KUPANG - Penyanyi sekaligus pejuang pendidikan Agatha Chelsea bersama pengusaha muda Timothy Ronald menyampaikan dukungannya di bidang pendidikan. Mereka membangun sekolah di daerah-daerah terpencil.

Salah satunya dengan membuat sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

"Ini adalah sekolah kelima yang kami bangun," kata Timothy Ronald, Jumat (15/8).

Dia menjelaskan, membangun sekolah di wilayah terpencil ini berawal dari mimpi dan cita-cita mereka untuk berkontribusi di bidang pendidikan.

Mereka meyakini bahwa setiap anak di Indonesia, di kota besar ataupun kecil, semuanya punya hak untuk memulai hidup dengan pendidikan yang layak.

"Kami ingin anak-anak ini tahu, dunia itu luas. Mereka pantas punya kesempatan yang sama untuk meraihnya," ujar Timothy.

Agatha Chelsea menambahkan, TK ini bukan hanya tempat belajar. Ini adalah rumah pertama bagi mimpi-mimpi kecil yang besar.

Ada ruang kelas penuh warna, taman bermain sederhana, dan guru-guru lokal yang mengajar dengan hati. 

Timothy Ronald dan Agatha Chelsea membangun sekolah di daerah-daerah terpencil dengan target 1000 sekolah

