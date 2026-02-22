Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Timpang, RI Punya 125 Juta Hektare Hutan yang Mengawasi Cuma 4.800 Polhut

Minggu, 22 Februari 2026 – 11:30 WIB
Timpang, RI Punya 125 Juta Hektare Hutan yang Mengawasi Cuma 4.800 Polhut - JPNN.COM
Ilustrasi. Kayu Gelondongan dari pembalakan liar (Foto:Antara/ HO-Humas Polda Riau).

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bakal melakukan reformasi menyeluruh tata kelola hutan di Indonesia.

Raja Juli mengaku langkah itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pembalakan liar yang selalu terjadi terhadap hutan-hutan di Indonesia.

"Saya menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan untuk melakukan reformasi menyeluruh tata kelola kehutanan nasional," kata Raja Juli dikutip Minggu (22/2).

Baca Juga:

Raja Juli mengaku bakal menambah personel polisi hutan (polhut). Sebab, adanya ketimpangan jumlah hutan di Indonesia dengan polhut.

Raja Juli memaparkan Indonesia punya sekitar 125 juta hektare kawasan hutan, tetapi hanya diawasi sekitar 4.800 polhut.

"Di Aceh, 3,5 juta hektare hutan hanya dijaga 64 personel, sementara di Sumatera Utara 3 juta hektare hutan diawasi sekitar 240 personel," katanya.

Baca Juga:

Karena itu, keterbatasan jumlah polhut tidak akan optimal melakukan pengawasan terhadap pembalakan liar, perkebunan sawit ilegal, perburuan liar, dan pelanggaran lainnya.

“Kemenhut mengusulkan penambahan jumlah polhut dengan rasio ideal satu petugas untuk setiap 2.000–2.500 hektare kawasan hutan, yang jika terealisasi akan menambah puluhan ribu personel baru,” kata dia.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bakal melakukan reformasi menyeluruh tata kelola hutan di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutan  Polisi hutan  teknologi  pembalakan liar 
BERITA HUTAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp