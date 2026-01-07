Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Timtim Maduro

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 07 Januari 2026 – 07:48 WIB
Timtim Maduro - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Anak muda inilah yang membuat saya tidak menulis soal ditangkapnya Presiden Nicolas Maduro, padahal serangan kilat itu amat dramatik. Pelakunya pasukan Amerika. Lokasinya di negaranya Maduro: di Venezuela --di ibu kotanya: Karakas.

Nama anak muda itu: Efatha Filomeno Borromeu Duarte. Ia menulis soal serangan itu dengan sangat bagusnya. Istimewa.

Timtim MaduroDr Efatha dan istri--

Saya tidak mungkin bisa menulis soal itu lebih baik dari Efatha. Dan lagi tulisan Efatha sudah beredar sangat luas. Dari WA ke WA --termasuk WA Anda dan saya.

Saya pun memberikan pujian langsung kepadanya. Ia merendah. Ia merasa terharu atas pujian saya itu.

Akan tetapi saya jujur: tulisan Efatha memang luar biasa. Judulnya Anda sudah tahu. Agak panjang: Operasi 300 menit, Bedah Teknis Penculikan Presiden Venezuela.

Efatha baru berumur 31 tahun. Ia terlihat sangat menguasai masalah. Utamanya soal pertahanan dan persenjataan.

"Saya dosen geostrategi dan geopolitik," ujar Efatha.

