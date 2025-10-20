Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timur Kapadze Dicolek Netizen untuk Latih Timnas Indonesia, Begini Jawabannya

Senin, 20 Oktober 2025 – 20:56 WIB
Suporter Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Nama Timur Kapadze mendadak ramai diperbincangkan publik sepak bola Indonesia.

Mantan pelatih Timnas Uzbekistan U-23 itu disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Saat ini, Kapadze menjabat sebagai asisten pelatih Fabio Cannavaro di Timnas Uzbekistan.

Sebelumnya, Kapadze sempat menjadi pelatih kepala dan mengantar Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026.

Belakangan, pelatih berusia 44 tahun itu mengaku terkejut karena akun media sosialnya dibanjiri pesan dari netizen Indonesia yang memintanya menjadi pelatih baru Skuad Garuda.

Timur Kapadze Calon Pelatih Timnas Indonesia?

Nama Kapadze memang mencuat dalam bursa pelatih baru Timnas Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa nama lain yang disebut layak menjadi suksesor Kluivert, seperti Jesus Casas, Shin Tae-yong, Bert van Marwijk, dan Giovanni van Bronckhorst.

Kesuksesan Kapadze membawa Uzbeksitan ke Piala Dunia membuat namanya masuk radar publik Tanah Air

Di tengah kursi pelatih Timnas Indonesia yang kosong, netizen pencinta sepak bola memiliki pilihan, mereka sempat menyebut nama Timur Kapadze

