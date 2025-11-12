Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timur Kapadze Siap Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Rabu, 12 November 2025 – 09:50 WIB
Pelatih timnas Uzbekistan U-24 Timur Kapadze menjawab pertanyaan pewarta pads konferensi pers setelah pertandingan 16 besar Asian Games 2022 melawan Indonesia di Stadion Shangcheng Sports Centre, Hangzhou, Kamis (28/9/2023). (ANTARA/RAUF ADIPATI)

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Pelatih Tim Nasional Uzbekistan Timur Kapadze siap mengisi posisi pelatih kepala Timnas Indonesia, demikian media asal Uzbekistan Zamin memberitakan.

Saat ini, posisi pelatih kepala Timnas Indonesia kosong setelah PSSI mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert.

Dikutip dari Zamin, Rabu, Kapadze dilaporkan sudah siap untuk menangani Timnas Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya sebagai asisten pelatih Timnas Uzbekistan.

"Saya siap untuk memimpin Timnas Indonesia. Saya saat ini bebas dan menantikan tawaran," ungkap Kapadze.

Masih menurut laporan Zamin yang mengutip Championat.asia, Kapadze dilaporkan sebagai kandidat utama untuk menangani Timnas Indonesia yang telah berpisah dengan Patrick Kluivert.

Menurut laporan tersebut, negosiasi di antara kedua pihak telah mencapai tahap akhir dan keputusan resmi akan dibuat dalam beberapa hari ke depan.

Sebelumnya, Kapadze berhasil memimpin Timnas Uzbekistan melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menjadi peringkat ketiga Kualifikasi Putaran Ketiga zona Asia.

Uzbekistan berada di peringkat kedua Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga setelah mengemas total 21 poin dari 10 pertandingan, dengan perincian enam kemenangan, tiga imbang dan satu kekalahan.

Timur Kapadze menegaskan siap menjadi pelatih Timnas Indonesia. Posisi pelatih kepala Timnas Indonesia kosong, setelah PSSI memutus kerja sama dengan Kluivert.

