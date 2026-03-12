Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Timur Tengah Memanas, 13 Warga Jabar Dievakuasi dari Iran

Kamis, 12 Maret 2026 – 16:27 WIB
Timur Tengah Memanas, 13 Warga Jabar Dievakuasi dari Iran - JPNN.COM
Photo file: Rudal terlihat di situs rudal bawah tanah Garda Revolusi Iran di lokasi yang dirahasiakan di Teluk. ANTARA FOTO/IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/rwa.

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah pusat resmi mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia (WNI) dari negara Iran, imbas konflik Timur Tengah.

Dari puluhan WNI yang dipulangkan, 13 orang di antaranya adalah warga Jawa Barat.

Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jawa Barat Hendra Kusuma Sumantri mengatakan secara keseluruhan terdapat 32 WNI yang akan dipulangkan dalam dua kloter penerbangan.

Baca Juga:

"Dari total 32 WNI, terdapat 13 orang yang berasal dari Jawa Barat," kata Hendra, Kamis (12/3/2026).

Pemulangan ini dilakukan dalam dua kloter penerbangan.

Pertama dijadwalkan tiba pada 10 Maret pukul 18.00 WIB, sementara kloter kedua tiba pada 11 Maret pukul 18.00 WIB.

Baca Juga:

"Penerbangan dibagi dua kloter. Kloter pertama sebanyak 22 orang, di dalamnya ada 10 orang asal Jawa Barat. Kloter kedua sebanyak 10 orang, di antaranya tiga orang dari Jawa Barat," ujarnya.

Selain itu, terdapat dua orang WNI dari daerah lain yang meminta difasilitasi kepulangan dari pemerintah daerah, masing-masing berasal dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah resmi mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia dari negara Iran, imbas konflik Timur Tengah, 13 di antaranya warga Jabar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  perang Iran  Jabar  Timur Tengah 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp