Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Timur Tengah Memanas, Waspada IHSG Ambrol

Senin, 02 Maret 2026 – 08:00 WIB
Timur Tengah Memanas, Waspada IHSG Ambrol - JPNN.COM
Serangan Israel dibantu AS ke Iran, Sabtu (28/2/2026). (ANTARA/X)

jpnn.com, JAKARTA - Analis pasar modal Hendra Wardana mengingatkan risiko Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan imbas memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut Hendra, konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS) dan Israel bukan hanya sekadar isu politik, tetapi sudah masuk ke ranah risiko ekonomi di tingkat global.

"Pasar langsung merespons dengan pola risk-off. Investor global cenderung keluar dari aset berisiko dan mencari perlindungan di aset safe haven," ujar Hendra dikutip Senin (2/3).

Baca Juga:

Hendra mengaku eskalasi konflik maka akan mengganggu arus kapal tanker di kawasan selat Hormuz, sehingga menyebabkan harga minyak global melonjak.

"Dampaknya bisa menjalar ke inflasi global, nilai tukar, hingga kebijakan suku bunga di berbagai negara," ujar Hendra.

Bagi pasar modal Indonesia, dia menjelaskan tekanan bisa datang dari dua sisi, diantaranya pertama, potensi capital outflow (arus dana modal) karena investor asing mengurangi eksposur di emerging market.

Baca Juga:

Kemudian, kedua, risiko inflasi impor akibat lonjakan harga energi di tingkat global.

Dia mengatakan jika harga minyak bertahan di level tinggi dapat menyebabkan beban biaya produksi meningkat, dan margin perusahaan tercatat (emiten) dapat tertekan.

Analis pasar modal Hendra Wardana mengingatkan risiko Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan imbas memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IHSG  investor  pasar modal  Politik 
BERITA IHSG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp