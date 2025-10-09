Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tindak Lanjut Arahan Gubernur Herman Deru, Sekda Sumsel Awasi Kelayakan Bangunan Ponpes

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:37 WIB
Tindak Lanjut Arahan Gubernur Herman Deru, Sekda Sumsel Awasi Kelayakan Bangunan Ponpes - JPNN.COM
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap bangunan ponpes. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com - Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap bangunan pondok pesantren (ponpes). 

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan para santri serta memastikan kelayakan bangunan pendidikan berbasis keagamaan di Sumsel.

Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan komitmennya menjaga keselamatan dan kenyamanan para santri. 

Baca Juga:

Gubernur Herman Deru berharap seluruh pondok pesantren di Sumsel dapat menjadi tempat pendidikan yang tidak hanya unggul dalam keagamaan, tetapi juga aman, layak, dan memberikan rasa tenang bagi seluruh penghuni dan masyarakat sekitarnya.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra MH memimpin rapat pembahasan rencana pengawasan dan evaluasi bangunan pondok pesantren di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (8/10). Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat terkait dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumsel.

Edward Candra menegaskan isu keselamatan bangunan ponpes bukan hal yang bisa dianggap sepele. 

Baca Juga:

Dia mengingatkan bahwa peristiwa runtuhnya bangunan pesantren di Sidoarjo baru-baru ini menjadi peringatan penting agar pemerintah daerah lebih proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.

“Masalah ini sangat serius dan harus dipahami bersama. Pemerintah daerah perlu segera melakukan tindak lanjut di wilayah masing-masing untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pesantren,” ujarnya.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginstruksikan seluruh pemerintah daerah di kabupaten dan kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap bangu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Herman Deru  ponpes  santri  Sumsel 
BERITA HERMAN DERU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp