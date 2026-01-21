Tindak Lanjut Arahan Wapres, Persiapan ASN Berkantor di IKN Terus Digodok

jpnn.com, JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) memantapkan kesiapan sebagai kawasan perkantoran bagi kementerian dan lembaga negara.

Otorita IKN menerima kunjungan Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Senin (20/1/2026), sebagai bagian dari agenda peninjauan kesiapan kawasan.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dalam mendorong percepatan persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) agar segera berkantor di IKN.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina.

Agenda ini turut memastikan pembangunan kawasan Nusantara, termasuk pengembangan ekowisata dan pemanfaatan energi bersih ke depan.

“Selain berdiskusi dengan Bapak Kepala Otorita IKN, kami melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” ulasnya.

Dalam kunjungannya, rombongan Staf Khusus Wakil Presiden meninjau berbagai titik strategis, mulai dari tempat wisata glamping, Rumah Jabatan Menteri (RJM), Istana Wakil Presiden, hingga Kantor Balai Kota Otorita IKN. Agenda tersebut pun ditutup dengan kunjungan ke Istana Presiden.

Sebagai tindak lanjut arahan Gibran Rakabuming Raka, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.(mcr10/jpnn)