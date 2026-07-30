Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tindak Lanjuti Kunjungan Presiden Prabowo, KP2MI Gandeng Albania Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 – 14:34 WIB
Tindak Lanjuti Kunjungan Presiden Prabowo, KP2MI Gandeng Albania Lindungi Pekerja Migran Indonesia - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan resmi delegasi Pemerintah Republik Albania yang dipimpin Menteri Ekonomi dan Inovasi Republik Albania Delina Ibrahimaj, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis 30 Juli 2026. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan resmi delegasi Pemerintah Republik Albania yang dipimpin Menteri Ekonomi dan Inovasi Republik Albania Delina Ibrahimaj, di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Kamis 30 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama penempatan dan pelindungan pekerja migran sebagai langkah strategis memperkuat hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan.

‎Delegasi Albania yang hadir antara lain Head of the Embassy of the Republic of Albania in the Republic of Indonesia Nikson Ballço, Deputy Minister of Economy and Innovation Dr. Olta Manjani, serta Embassy Secretary Officer Sarah Widodo.

Baca Juga:

Sementara Menteri Mukhtarudin didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI Komjen Pol. Dwiyono.

‎Menteri Mukhtarudin mengatakan penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Albania yang sebelumnya bertemu dengan Presiden dan Perdana Menteri Republik Albania untuk membahas penguatan kerja sama kedua negara.

""Pertemuan hari ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya Bapak Presiden Prabowo Subianto ke Albania. Hari ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara Indonesia dan Republik Albania dalam rangka memperkuat sinergi hubungan ketenagakerjaan, khususnya memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia yang nantinya ditempatkan di Albania," ujar Mukhtarudin.

Baca Juga:

‎Menteri Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Ekonomi dan Inovasi Albania beserta delegasi ke Indonesia di mana pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan persahabatan kedua negara yang selama ini dibangun atas dasar saling menghormati, saling percaya, dan semangat kemitraan yang saling menguntungkan.

‎"Kami mengucapkan selamat datang dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Menteri Ekonomi dan Inovasi Republik Albania beserta seluruh delegasi. Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Albania dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, khususnya melalui pengembangan kerja sama di bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran," beber Menteri Mukhtarudin.

Menteri P2MI Mukhtarudin menerima kunjungan delegasi Pemerintah Republik Albania yang dipimpin Menteri Ekonomi dan Inovasi Republik Albania Delina Ibrahimaj.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KP2MI  KemenP2MI  Menteri Mukharudin  Pekerja Migran Indonesia 
BERITA KP2MI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp