Tindak Tegas PETI di Sungai Indragiri, Polres Inhu Ingatkan Ancaman Kerusakan Lingkungan

jpnn.com, INDRAGIRI HULU - Polres Indragiri Hulu (Inhu) menggelar razia gabungan untuk menindak tegas praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) yang marak di aliran Sungai Indragiri.

Operasi itu dilakukan pada Kamis hingga Jumat pagi 22 Agustus 2025.

Dalam operasi ini, aparat berhasil menemukan sejumlah rakit dompeng serta peralatan tambang yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.

Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa penindakan ini tidak hanya menyasar aspek hukum, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan lingkungan hidup masyarakat.

“PETI bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem sungai. Air tercemar, dasar sungai terkikis, dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai ikut terancam. Kami tidak bisa membiarkan Sungai Indragiri rusak,” tegas Fahrian.

Dalam operasi itu, aparat menemukan sejumlah rakit dalam kondisi rusak maupun tidak beroperasi.

Baca Juga: Polisi Musnahkan Peralatan Penambangan Emas Ilegal di Pegunungan Abdya

Meski begitu, polisi tetap mengimbau agar seluruh rakit dibongkar agar tidak lagi dimanfaatkan untuk aktivitas tambang ilegal.

Kapolres menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga Sungai Indragiri yang selama ini menjadi sumber kehidupan ribuan warga.