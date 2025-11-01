Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Tindaklanjuti Keluhan Konsumen Pertalite, Pertamina Patra Niaga Berikan Atensi Serius

Sabtu, 01 November 2025 – 06:41 WIB
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra (tiga dari kiri) bersama pejabat dari Lemigas dan beberapa pihak lainnya menggelar konferensi pers di SPBU 51.601.65 Jemursari, Surabaya, Jumat (31/10). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga bersama Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan beberapa pihak lainnya menggelar konferensi pers di SPBU 51.601.65 Jemursari, Surabaya, Jumat (31/10).

Hal ini sebagai tindak lanjut dari peninjauan langsung ke sejumlah SPBU di Jawa Timur.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberi perhatian terhadap isu ini serta menjelaskan langkah cepat yang telah dilakukan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Lemigas.

Dia mengatakan perhatian ini merupakan bentuk kepedulian publik agar Pertamina terus berkomitmen memberikan pelayanan energi yang lebih baik.

“Terkait isu kontaminasi yang terjadi pada Pertalite, kami memberikan atensi serius agar tidak menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Izinkan kami terus berbenah, memperbaiki layanan untuk lebih baik ke depan agar Pertamina yang kita cintai ini menjadi rumah kita bersama, dan Pertamina ini menjadi rumah energi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” kata Mars Ega.

Mars Ega menyampaikan Pertamina Patra Niaga sudah membuka posko pengaduan di sejumlah SPBU dan melakukan pengecekan di hampir 300 SPBU di Jawa Timur.

"Dalam melakukan penyaluran BBM ini, baik di Pertamina maupun di SPBU khususnya, itu ada SOP, tata cara, prosedur yang harus dilaksanakan untuk memastikan agar BBM itu kualitasnya baik, tidak tercampur air, dan tidak menimbulkan kerugian untuk masyarakat," tambahnya.

Terakhir, dia pun mengatakan akan bersikap tegas kepada siapapun pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan yang melanggar SOP mutu produk yang dapat merugikan citra perusahaan dan masyarakat.

Pertamina Patra Niaga bersama Lemigas dan beberapa pihak lainnya menindaklanjuti keluhan konsumen Pertalite di Jawa Timur

