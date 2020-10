Tinder Tambah Fitur Ngobrol Melalui Video

jpnn.com - Aplikasi mencari jodoh, Tinder baru saja memperluas jangkauan dengan menghadirkan fitur obrolan video bernama Face to Face kepada penggunanya diseluruh dunia.

Tujuan menambah fitur baru itu agar pengguna bisa berbicang dengan orang yang baru dikenalnya di Tinder lewat panggilan video, tanpa perlu bertemu langsung atau menggunakan layanan video call lainnya.

Fitur Face to Face itu dikerjakan oleh tim Trust and safety, bukan tim video Tinder. Pengguna Tinder kini secara global sudah bisa menikmati fitur tersebut.

Selain itu, Tinder saat ini juga telah menguji coba di sejumlah pasar termasuk Amerika Serikat (AS).

“Kami sangat senang mengumumkan jika fitur Face to Face sudah diluncurkan ke komunitas global kami setelah menerima feedback positif dari anggota kami yang sudah mengaskesnya lebih awal,” kata HEad of Trust and Safety Product Tinder, Rory Kozoll seperti dikutip dari Techcrunch, Jumat (30/10).

Dia menambahkan, fitur tersebut menambah daftar fitur yang telah dikembangkan dan berfokus pada keselamatan para pengguna saat berkencan. Berbeda di antaranya ialah verifikasi foto, safety Center dan teknologi deteksi pesan ofensif.

Face to Face juga tampaknya menjawab untuk aktivitas kencan virtual di tengah pandemi Covid-19.

Pasalnya, hampir wilayah dunia saat ini dilakukan pembatasan sosial yang membuat masyarakat sulit bertemu satu sama lain. (ddy/jpnn)