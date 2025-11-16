Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Tinggal Satu Balapan Lagi, Lihat Klasemen MotoGP 2025

Minggu, 16 November 2025 – 06:52 WIB
Sprint MotoGP Valencia 2025. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - VALENCIA - MotoGP 2025 tiba di balapan penutup, yakni race atau grand prix MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (16/11) malam WIB.

Pada sprint MotoGP Valencia Sabtu malam, Alex Marquez perkasa dan finis pertama.

Pedro Acosta pantas menjadi sorotan untuk race malam nanti.

Pembalap Spanyol itu menjadi rider papan atas yang belum mencicipi kemenangan di sesi race/grand prix, 'kalah' dari Fermin Aldeguer hingga Raul Fernandez.

Start race atau grand prix MotoGP Valencia 2025 mulai pukul 20.00 WIB. Cek jadwalnya di bawah, dan lihat juga klasemen serta hasil (sprint & race) MotoGP sepanjang musim 2025 ini. (adk/jpnn)

MotoGP Valencia 2025
Jumat (14/11)
Free Practice 1: Jack Miller
Practice: Pedro Acosta
Sabtu (15/11)
Free Practice 2: Ai Ogura
Qualifying 1: Raul Fernandez, Johann Zarco
Qualifying 2: Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio
Sprint 13 Laps: Alex Marquez, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio
Minggu (16/11)
15.40-15.50 WIB: Warm Up
20.00 WIB: Race/Grand Prix 27 Laps

Tinggal Satu Balapan Lagi, Lihat Klasemen MotoGP 202510 Besar Klasemen MotoGP 2025 (motogpcom)
Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Hasil MotoGP 2025

Lihat di sini klasemen MotoGP 2025 dan hasil lengkap balapan sprint dan race sepanjang musim.

