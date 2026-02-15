Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tinggal Bersama Ruben Onsu, Betrand Peto Ungkap Respons Sarwendah

Minggu, 15 Februari 2026 – 16:16 WIB
Ruben Onsu dan Betrand Peto saat jumpa pers di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/8). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sempat menetap bersama Sarwendah, Betrand Peto ternyata kini tinggal bersama Ruben Onsu.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Iya, benar, sudah lama juga," ungkap Betrand Peto.

Pria berusia 20 tahun itu mengatakan keputusan tersebut diambil setelah adanya permintaan dari Ruben Onsu.

Menurut Betrand Peto, ayah angkatnya itu menyampaikan permintaan tersebut sepulang melaksanakan umrah pada Agustus 2025 lalu.

"Ayah bilang, temani ayah di rumah, ayah sendiri di rumah," beber pelantun Sahabat Kecil itu.

Oleh sebab itu, Betrand Peto pun meminta izin kepada Sarwendah untuk tinggal bersama Ruben Onsu.

Dia memastikan Sarwendah tidak mempermasalahkan keputusannya tersebut.

