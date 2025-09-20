Tinggal Selangkah Lagi Lionel Messi Perpanjang Kontrak dengan Inter Miami

Sabtu, 20 September 2025 – 07:12 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola asal Argentina Lionel Messi akan lanjut bermain untuk klub Major League Soccer (MLS) Inter Miami. Dia dikabarkan makin dekat untuk menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang bersama Inter Miami.

Kontrak baru ini diproyeksikan mengikat pemain Timnas Argentina itu hingga akhir musim 2027.

The Athletic dan ESPN melaporkan pada Sabtu bahwa pembicaraan antara pihak Messi dan manajemen Inter Miami sudah mencapai tahap akhir.

Kesepakatan itu akan menggantikan kontrak lama yang berakhir pada Desember 2025.

“Messi tetap berkomitmen terhadap proyek jangka panjang di Miami dan ingin terus menjadi bagian penting dari perkembangan klub,” tulis The Athletic.

Sejak bergabung pada musim panas 2023, Messi membawa dampak yang besar baik di dalam maupun luar lapangan.

Dia mengantarkan Inter Miami menjuarai Leagues Cup 2023, trofi pertama klub itu.

Kehadirannya juga mendorong lonjakan minat terhadap MLS, dengan meningkatnya penjualan tiket, merchandise, hingga hak siar.