JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tinggalkan Barcelona, Inigo Martinez Bakal Gabung Al-Nassr

Minggu, 10 Agustus 2025 – 08:40 WIB
Arsip - Pemain Barcelona Inigo Martinez (kiri) merayakan golnya bersama Jules Kounde (kanan) pada laga sepak bola leg pertama semifinal Copa del Rey antara Barcelona dan Atletico Madrid di Barcelona, ??Spanyol, Rabu (26/2/2025). ANTARA FOTO/Xinhua/Joan Gosa/Spt.

jpnn.com - JAKARTA - Inigo Martinez akan segera bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Nassr.

Barcelona secara resmi mengumumukan telah melepas bek veteran Inigo Martinez.

Keputusan ini diumumkan melalui situs resmi klub, Minggu (10/8), yang menandai akhir perjalanan pemain berusia 34 tahun tersebut bersama raksana Katalunya itu.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih atas profesionalisme, kerja keras, dedikasi dan komitmennya selama mengenakan jersei Blaugrana. Kami mendoakan yang terbaik, terima kasih Inigo," demikian pernyataan Barcelona.

Inigo Martinez bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2023 sebagai pemain bebas transfer dari Athletic Bilbao.

Selama dua musim di Camp Nou, Martinez tampil dalam 62 pertandingan di semua kompetisi, menyumbang 3 gol dan 4 assist.

Kehadirannya di lini belakang memberikan stabilitas, terutama pada musim 2024/25 ketika Barcelona berhasil menjuarai tiga trofi domestik, yaitu Liga Spanyol, Piala Raja, dan Piala Super Spanyol. (antara/jpnn)

Barcelona secara resmi mengumumkan telah melepas Inigo Martinez. Bek veteran itu akan segera gabung klub Arab Saudi, Al-Nassr.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

