JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tinggalkan Bayern Muenchen, Kingsley Coman Resmi Gabung Al-Nassr

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 09:05 WIB
Kingsley Coman resmi bergabung dengan Al-Nassr dari Bayern Muenchen pada Sabtu (16/8/2025). X.com/Al-Nassr

jpnn.com - JAKARTA - Kingsley Coman resmi meninggalkan Bayern Muenchen untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al-Nassr.

Transfer ini menambah daftar pemain bintang yang meramaikan kompetisi di Arab Saudi.

"Al-Nassr resmi mengontrak pemain Prancis, Kingsley Coman dan kontraknya berlaku hingga 2028," demikian pengumuman Al-Nassr melalui akun X mereka pada Sabtu.

Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Al-Nassr menyepakati nilai transfer sebesar 30 juta euro (Rp 567 miliar) dengan Bayern Muenchen untuk pemain berusia 29 tahun itu.

Transfer ini menjadi salah satu langkah besar Al-Nassr dalam memperkuat skuad mereka untuk musim 2025/26.

Kingsley Coman telah menjadi bagian penting dari Bayern Muenchen sejak bergabung dari Juventus pada 2015, awalnya dengan status pinjaman sebelum dipermanenkan pada 2017.

Selama berkarier di Bayern, pemain sayap asal Prancis itu mencatatkan lebih dari 200 penampilan di berbagai kompetisi, menyumbangkan sejumlah gol dan assist penting.

Salah satu momen puncaknya adalah mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 2020 melawan Paris Saint-Germain.

Kingsley Coman resmi meninggalkan Bayern Muenchen untuk bergabung dengan klub Liga Arab Saudi, Al-Nassr

TAGS   Kingsley Coman  Bayern Muenchen  Al Nassr  Bursa Transfer  Liga Arab Saudi 
