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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Tinggalkan Gresini Racing, Alex Marquez Gabung KTM di MotoGP 2027

Senin, 06 Juli 2026 – 18:55 WIB
Tinggalkan Gresini Racing, Alex Marquez Gabung KTM di MotoGP 2027 - JPNN.COM
Alex Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - JAKARATA - Alex Marquez tidak akan bersama Gresini Racing lagi di MotoGP 2027. Red Bull KTM Factory Racing resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027 melalui kontrak multi-tahun.

Kedatangan Marquez menjadi bagian dari langkah KTM menyambut era baru regulasi teknis MotoGP pada 2027, ketika kelas utama mulai menggunakan mesin 850 cc. Pengalaman pembalap Spanyol itu dinilai penting untuk membantu pengembangan KTM RC16.

"Kami sangat bangga dan senang telah mendapatkan talenta luar biasa seperti Alex Marquez, runner-up Kejuaraan Dunia MotoGP 2025, untuk proyek kami," kata Direktur Motorsport KTM Pit Beirer dikutip dari laman resmi MotoGP, Senin (6/7).

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Dia menambahkan bahwa Alex Marquez tidak hanya membawa keterampilan dan kecerdasan balap yang luar biasa, namun juga tekad dan mentalitas juara yang sangat sesuai dengan DNA Red Bull KTM Factory Racing.

“Bersama-sama kami memiliki tujuan yang jelas, yakni membawa KTM RC16 ke level berikutnya dan bertarung di barisan terdepan MotoGP," ungkap Beirer.

KTM menyebut kecepatan dan kedewasaan Marquez sebagai modal penting dalam proyek mereka untuk kembali bersaing di barisan depan MotoGP.

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Pembalap bernomor 73 itu memiliki rekam jejak kuat di lintasan Grand Prix setelah menjuarai Moto3 dan Moto2 sebelum naik ke MotoGP pada 2020.

Alex juga punya ikatan awal dengan KTM karena meraih podium Grand Prix pertama dan kemenangan pertamanya bersama KTM RC4 di Moto3 pada 2013.

Alex Marquez meninggalkan Gresini Racing dan bergabung dengan Red Bull KTM Factory Racing di MotoGP 2027.

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TAGS   Alex Marquez  MotoGP 2027  Gresini Racing  KTM  Red Bull KTM 
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