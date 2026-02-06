Close Banner Apps JPNN.com
Tinggalkan Jabatan Politik, Gus Yusuf Kembali Total ke Dunia Pesantren

Jumat, 06 Februari 2026 – 21:06 WIB
Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, KH Muhammad Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf, menyatakan mundur dan tidak lagi aktif dalam struktur PKB. Foto: dok DPP PKB

jpnn.com, JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, KH. Muhammad Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf, menyatakan mundur dan tidak lagi aktif dalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) maupun Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Sebelumnya, Gus Yusuf tercatat menjabat sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah serta Ketua Bidang Pendidikan dan Pesantren DPP PKB.

“Saya off, tidak aktif lagi di struktur, baik DPW maupun DPP PKB, dan balik fokus menata kembali pesantren,” kata Gus Yusuf kepada awak media, Jumat (6/2).

Dia menegaskan keputusan tersebut diambil secara sadar dan matang, sebagai bagian dari ikhtiar pribadi untuk kembali menguatkan peran pesantren sebagai pusat pendidikan, kaderisasi, dan pengabdian umat. 

Gus Yusuf menilai penguatan pesantren merupakan kontribusi strategis jangka panjang bagi bangsa.

Dia juga mengungkapkan keputusan untuk keluar dari struktur PKB telah dipikirkannya jauh hari, sebelum Musyawarah Wilayah DPW PKB Jawa Tengah yang digelar pada akhir Januari 2026.

Dalam musyawarah tersebut, Sarif Abdillah yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ditetapkan sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah periode 2026–2031.

Menurut Gus Yusuf, rencana pengunduran diri tersebut juga telah dia sampaikan secara langsung kepada Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, KH Muhammad Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf, menyatakan mundur dan tidak lagi aktif dalam struktur PKB

