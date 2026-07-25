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JPNN.com - Olahraga - Basket

Tinggalkan LA Lakers LeBron James Gabung Philadelphia 76ers

Sabtu, 25 Juli 2026 – 10:40 WIB
Tinggalkan LA Lakers LeBron James Gabung Philadelphia 76ers - JPNN.COM
LeBron James. Foto: REUTERS/USA TODAY Sports/Kevin C. Cox

jpnn.com - JAKARTA - LeBron James meninggalkan LA Lakers dan bergabung dengan Philadelphia 76ers dengan kontrak dua tahun senilai USD 8 juta (Rp 143 miliar). Ini menjadi babak baru karier megabintang National Basketball Association (NBA) itu.

Laman NBA pada Sabtu menyatakan pemain berusia 41 tahun itu menyepakati kontrak dengan dilengkapi opsi pemain untuk musim kedua.

Pengumuman tersebut mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depannya setelah dia memutuskan berpisah dengan Los Angeles Lakers.

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Kepindahan ini membawa pencetak angka terbanyak sepanjang sejarah NBA itu kembali ke Wilayah Timur untuk pertama kali sejak meninggalkan Cleveland Cavaliers pada 2018.

Di Philadelphia, James akan bergabung dengan Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, dan rookie Valdez Drexel Edgecombe.

Kehadiran pemegang empat cincin juara NBA itu akan semakin memperkuat peluang 76ers merebut gelar juara NBA musim mendatang.

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Philadelphia menjadi klub keempat James setelah Cleveland Cavaliers, Miami Heat, dan Los Angeles Lakers.

Selama lebih dari dua dekade berkarier, dia  telah mengoleksi empat penghargaan pemain terbaik (MVP) NBA, dan  berbagai rekor individual, termasuk pencetak poin terbanyak sepanjang masa NBA. 

Tinggalkan LA Lakers, pebasket NBA LeBron James resmi gabung Philadelphia 76ers.

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TAGS   LeBron James  Philadelphia 76ers  NBA  LA Lakers 
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