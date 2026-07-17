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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tinggalkan Man City, Pep Guardiola Kepincut Latih Timnas Inggris

Jumat, 17 Juli 2026 – 11:03 WIB
Tinggalkan Man City, Pep Guardiola Kepincut Latih Timnas Inggris - JPNN.COM
Pep Guardiola. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com, MANCHESTER - Pep Guardiola dikabarkan tertarik menangani Timnas Inggris pada masa mendatang.

Pelatih asal Spanyol itu disebut telah menyampaikan keinginan tersebut kepada orang-orang terdekatnya usai memutuskan berpisah dengan Manchester City.

Kabar itu diungkapkan jurnalis Jack Gaughan. Menurutnya, Guardiola melihat peluang melatih The Three Lions sebagai tantangan berikutnya dalam karier kepelatihannya.

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"Pep mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia tertarik menangani Timnas Inggris di masa depan. Jika situasinya memungkinkan, itu akan menjadi sesuatu yang patut diperhatikan," ujar Gaughan, dikutip dari The Sun.

Meski demikian, Guardiola belum bisa langsung mewujudkan keinginannya.

Sebabnya, Federasi Sepak Bola Inggris (FA) masih mempercayai Thomas Tuchel sebagai pelatih kepala setelah memberikan kontrak baru hingga 2028.

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Tuchel memang sempat menuai kritik usai Inggris tersingkir di semifinal Piala Dunia 2026 oleh Argentina.

Namun, FA tetap memberikan dukungan penuh sehingga posisi pelatih asal Jerman itu masih aman.

Pelatih Pep Guardiola tertarik melatih Timnas Inggris setelah tidak lagi memimpin Manchester City. Namun keinginannya itu, belum bisa tercapai.

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TAGS   Pep Guardiola  Pelatih Timnas Inggris  Timnas Inggris  Manchester City 
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