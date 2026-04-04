Sepak Bola

Tinggalkan Manchester City Akhir Musim Ini, Bernardo Silva Sampaikan Pesan Perpisahan

Jumat, 17 April 2026 – 03:00 WIB
Selebrasi Bernardo Silva seusai mencetak gol pembuka pada laga Manchester City melawan Everton di Etihad Stadium, Kamis (26/12/2025). Foto: Dokumentasi Manchester City

jpnn.com - JAKARTA - Bernardo Silva akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini.

Selama sembilan musim membela Manchester City, Bernardo Silva telah tampil sebanyak 451 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan 76 gol serta 77 assist dari total 32.258 menit bermain.

Bernardo Silva juga berhasil meraih banyak gelar bersama Manchester City, yakni satu Liga Champions, enam Liga Inggris, satu Piala Dunia Antarklub, dua Piala FA, dan lima Piala Liga Inggris.

Dikutip dari laman resmi klub, Kamis (16/4), Bernardo Silva memutuskan meninggalkan Manchester City ketika kontraknya selesai pada 30 Juni 2026.

Pemain berkebangsaan Portugal tersebut juga menyampaikan keputusannya meninggalkan Manchester City melalui unggahan di Instagram, Kamis waktu setempat.

Bernardo mengaku selama sembilan tahun mendapatkan banyak hal dari kota dan klub melebihi dari yang dia harapkan sebelumnya. 

"Apa yang telah kami menangkan dan raih bersama adalah warisan yang akan selalu terukir di hatiku. Gelar Centurion, quadruple domestik, Treble, Four In A Row, dan masih banyak lagi… Tidak seburuk itu," tulis Bernardo.

Menurut Bernardo, Manchester bukanlah sebuah kota untuk dia berkarier, melainkan tempatnya memulai kehidupan berkeluarga.

Bernardo Silva akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini.

