Tinggalkan Manchester City, Ilkay Gundogan Gabung Galatasaray

jpnn.com - JAKARTA - Ilkay Gundogan resmi bergabung dengan juara Turki Galatasaray setelah meninggalkan klub Inggris Manchester City.

Kepindahan ini diumumkan kedua klub kemarin dan masih menunggu proses izin internasional.

"Ilkay Gundogan telah resmi meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan klub Turki, Galatasaray," demikian pernyataan Manchester City dalam lamannya pada Rabu (3/9).

Galatasaray menyebut Gundogan bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah City dan dirinya sepakat mengakhiri kontraknya. Galatasaray mengontrak pemain berusia 34 tahun itu hingga akhir musim 2026/2027.

Dalam pernyataan perpisahannya, Gundogan menyampaikan rasa hormatnya kepada kepada klub Liga Inggris tersebut

“Manchester City akan selalu memiliki tempat spesial di hati saya. Menjuarai Liga Inggris dan Piala FA sangat berarti, tetapi bisa mengangkat trofi Liga Champions pertama untuk klub ini, apalagi di Istanbul, menjadi kenangan abadi,” ungkapnya.

Gundogan juga yakin Manchester City akan terus berprestasi. Dia pun akan terus mendukung bekas klubnya itu.

“Saya tidak ragu Manchester City akan terus meraih banyak kesuksesan di masa depan. Sementara saya akan melanjutkan karier di Turki, negara yang sangat berarti bagi saya.”