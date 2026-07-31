Tinggalkan Manchester City, John Stones Gabung Inter Milan

jpnn.com - JAKARTA - John Stones resmi bergabung dengan Inter Milan dari Manchester City pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Inter Milan mendaratkan John Stones dengan status bebas agen. Nerazzurri memberikan kontrak dengan durasi dua tahun.

Stones mengaku sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Inter Milan. Dia pun mengaku sangat antusias untuk memulai perjalanannya bersama Nerazzuri.

Pemain berusia 32 tahun tersebut mengatakan tak risau dengan pengalaman pertamanya berkarier di luar Inggris. Dia bahkan ingin segera merasakan pengalaman barunya.

“Saya sudah banyak mendengar tentang hal itu, tetapi belum mengalaminya sendiri secara langsung. Itulah yang membuat kami bersemangat: menjelajahi kota, budayanya, dan penduduknya. Senang juga rasanya karena saya sudah memiliki teman-teman di sini untuk berbagi pengalaman ini," ungkap Stones.

Pemain berkebangsaan Inggris tersebut mengaku sempat berkomunikasi dengan mantan rekan setimnya di Manchester City Manuel Akanji mengenai bermain dengan Inter Milan.

Stones mengungkapkan Akanji memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai Inter Milan. Stones pun tak sabar kembali bekerja sama dengan Akanji karena pemain asal Swiss tersebut merupakan salah satu bek yang hebat.

"Saya sangat senang bisa kembali satu tim dengannya. Dia adalah salah satu bek terbaik yang pernah bermain bersama saya, dan saya gembira bisa kembali bermain di sampingnya, serta bersama pemain-pemain lain yang pernah saya hadapi — baik di level klub maupun tim nasional — dan yang kualitasnya sudah saya ketahui. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan semuanya," papar Stones.