Tinggalkan Real Madrid, Gonzalo Garcia Gabung Fulham, Reuni dengan Arbeloa

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:50 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Fulham resmi memboyong penyerang muda Real Madrid, Goncalo Garcia pada musim panas 2026. "Dengan senang hati klub mengumumkan perekrutan Gonzalo Garcia dari Real Madrid," demikian bunyi pernyataan Fulham melalui situs resmi pada Selasa (4/8).

Fulham merampungkan transfer Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Garcia menandatangani kontrak hingga 2031, dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun.

Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro (sekitar Rp 750 miliar).

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Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali (sell-on clause) sebesar 30 persen bila sang pemain dijual di masa mendatang.

Garcia menjalani musim paling produktif dalam kariernya bersama Real Madrid pada 2025/26.

Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu mencetak delapan gol di semua kompetisi, termasuk enam di LaLiga.

Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hattrick ke gawang Real Betis.

Setelah diperkenalkan sebagai pemain baru Fulham, Garcia mengaku antusias memulai petualangan barunya di Liga Inggris.