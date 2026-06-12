Tingkat Pengaduan Tugas Polantas Hanya 6,8%, Bukti Komitmen Pelayanan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan dari seluruh pengaduan yang masuk ke Polri, hanya 6,8 persen yang berkaitan dengan tugas-tugas polisi lalu lintas (polantas).

Hal tersebut menunjukkan bahwa jajaran Polantas telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kakorlantas dalam acara pamit kenal Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri dari Brigjen Faizal kepada Kombes I Made Agus Prasatya yang berlangsung di NTMC Polri, Jakarta, Kamis (11/6).

“Dari pengaduan yang masuk ke Polri, hanya 6,8 persen yang menyangkut tugas-tugas Polantas. Ini menunjukkan bahwa Polantas telah melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan baik,” ujar Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kakorlantas menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran polantas atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, dan integritas di setiap lini tugas.

Irjen Agus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang diberikan kepada Korps Lalu Lintas Polri.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Polantas. Kepercayaan ini menjadi energi bagi kami untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," kata dia.