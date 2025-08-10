Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Angka Harapan Hidup, Pemkot Surabaya dan Bank Jatim Gelar Senam Sehat Lansia

Minggu, 10 Agustus 2025 – 22:56 WIB
Tingkatkan Angka Harapan Hidup, Pemkot Surabaya dan Bank Jatim Gelar Senam Sehat Lansia
Ratusan lansia memadati halaman Balai Kota Surabaya untuk mengikuti senam bersama pada Minggu (10/8) pagi. Foto: Diskominfo Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Ratusan warga lanjut usia (lansia) memadati halaman Balai Kota Surabaya untuk mengikuti senam bersama pada Minggu (10/8) pagi.

Kegiatan tersebut digelar Bank Jatim dalam rangka memperingati HUT-nya ke-64 bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kegiatan senam bukan hanya perayaan HUT ke-64 Bank Jatim, tetapi juga bagian dari strategi kota untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH) warganya, khususnya lansia.

"Bank Jatim mengajak para lansia dari seluruh penjuru Surabaya untuk bergerak bersama. Ini selaras dengan komitmen kami menjaga kesehatan warga," ujar Eri.

Acara berlangsung meriah dengan hadiah-hadiah menarik, mulai dari motor listrik hingga paket sembako.

Eri mengapresiasi kepedulian Bank Jatim yang turut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Mengutip hasil penelitian dosen Universitas Airlangga (Unair), Eri menegaskan olahraga teratur, terutama bagi perempuan yang telah memasuki masa menopause, berpengaruh besar terhadap panjang usia.

Pemkot Surabaya, lanjutnya, akan menggandeng Fakultas Kedokteran Unair untuk merancang program olahraga khusus lansia, termasuk jenis gerakan dan jadwal yang paling efektif.

Pemkot Surabaya dan Bank Jatim menggelar senam sehat bersama lansia untuk meningkatkan angka harapan hidup

