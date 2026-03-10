Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Cita Rasa Kopi dengan 3 Bahan Alami Ini

Selasa, 10 Maret 2026 – 07:59 WIB
Tingkatkan Cita Rasa Kopi dengan 3 Bahan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI tidak diragukan lagi merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang.

Kandungan kafeinnya yang tinggi bisa membantu menghilangkan rasa kantuk.

Ada cara membawa pengalaman minum kopi ke tingkat lebih tinggi dengan menambahkan rempah-rempah, bahan alami yang bisa mengubah rasa da aroma kopi menjadi lebih menyegarkan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Kayu manis, bahan alami yang bisa menambah sentuhan nikmat pada kopi.

Tidak hanya menghadirkan profil rasa yang unik, tetapi juga memiliki sigfat antioksidan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Baca Juga:

Kayu manis bisa menurunkan kolestrol jahat, mengatur gula darah, dan melawan peradangan, sehingga menambah manfaat kesehatan.

2. Kapulaga

Menambahkan sedikit kapulaga ke dalam kopi yang baru diseduh bisa meningkatkan rasa dan aroma.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu meningkatkan cita rasa kopi dan salah satunya ialah tentu saja kayu manis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kopi  bahan alami  Kapulaga  pala 
BERITA KOPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp