Tingkatkan Daya Saing, Konsorsium 11 PTS Prodi Arsitektur Resmi Teken Kerja Sama 

jpnn.com, JAKARTA - Konsorsium Program Studi Arsitektur se-Jabodetabek Periode V (2026–2031) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Fakultas Teknik Cerdas dan Berkelanjutan (FTCB) Budi Luhur University (BLU).

Dekan FTCB-BLU, Dr. Putri Suryandari,S.T.,M.ARS dalam sambutannya menyampaikan penandatanganan itu merupakani kelanjutan kerja sama akademik antar-Program Studi Arsitektur yang telah berlangsung sejak 2011 dan saat ini melibatkan 11 perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek.

“Konsorsium ini merupakan bentuk nyata semangat kebersamaan antarpenguruan tinggi dalam membangun masa depan pendidikan arsitektur Indonesia yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan global,” ujar Dr Putri.

Adapun kolaborasi makro yang diinisiasi untuk masa bakti lima tahun ke depan hingga 2031 itu, melibatkan sebelas institusi besar, yaitu Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Borobudur, Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Bung Karno, Universitas Mpu Tantular, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Universitas Trisakti, Universitas Krisnadwipayana, dan Universitas Persada Indonesia Y.A.I.

Pada periode sebelumnya, konsorsium mengusung tema Green Architecture. Memasuki Periode V, tema kerja sama berkembang menjadi Smart and Sustainable Architecture sebagai respons terhadap perkembangan teknologi, inovasi desain, serta tantangan keberlanjutan lingkungan binaan di masa depan. bahwa,

“Suara dari 11 PTS berupa hasil riset dan rekomendasi teknis akan mewakili pendidikan tinggi arsitektur nasional agar berdampak bagi bangsa,” jelas Dr. Putri.

Sebagai kegiatan perdana pada periode ini, konsorsium akan menyelenggarakan International Conference on Smart and Sustainable Architecture (IN-SSArch) yang akan diawali di Budi Luhur University dan selanjutnya akan dilaksanakan secara bergilir setiap tahun di kampus anggota konsorsium.

“International Conference ini merupakan wadah pemikiran tentang arsitektur dan lingkungan binaan dalam merespons krisis iklim global,” kata dia.