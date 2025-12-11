Tingkatkan Daya Tahan Tubuh dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu seperti saat ini bisa membuat daya tahan tubuh menurun.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi banyak vitamin dan kandungan nutrisi yang terkandung di dalam buah-buahan.

Tidak hanya bisa dimakan langsung, namun buah-buahan ini bisa diolah menjadi jus atau smoothies segar sebagai variasi dan tidak membosankan.

Sejumlah buah yang bisa diracik menjadi jus untuk meningkatkan imunitas tubuh antara lain jeruk, apel, wortel, stroberi, hingga semangka.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Tomat

Jus peningkat daya tahan tubuh ini mudah dibuat, bahan utamanya tomat yang tinggi kandungan folat.

Folat mampu menurunkan risiko infeksi, bersifat antiinflamasi, dan mengandung magnesium.

Jus tomat paling enak dibuat dari tomat matang. Kamu bisa menambahkan sedikit gula untuk menyeimbangkan rasa asam alami tomat.