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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Saat Musim Dingin dengan Mengonsumsi 8 Minuman Ini

Minggu, 19 Juli 2026 – 06:40 WIB
Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Saat Musim Dingin dengan Mengonsumsi 8 Minuman Ini - JPNN.COM
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MUSIM dingin tentu bisa membuat daya tahan tubuh Anda menurun.

Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Anda bisa mengonsumsi beberapa minuman herbal.

Musim dingin seringkali membawa gelombang penyakit musiman seperti pilek, flu, dan melemahnya kekebalan tubuh.

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Saat suhu turun, tubuh membutuhkan perawatan ekstra untuk melawan virus dan mempertahankan tingkat energi.

Meskipun pola makan seimbang dan hidrasi yang tepat sangat penting, memasukkan minuman penambah kekebalan tubuh tertentu ke dalam rutinitas Anda bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan Anda secara keseluruhan.

Minuman-minuman ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi penting yang membantu membangun sistem kekebalan tubuh yang kuat.

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Saat musim dingin tiba, sistem kekebalan tubuh dapat menjadi lebih rentan karena berkurangnya paparan sinar matahari (yang menyebabkan kadar vitamin D lebih rendah), gaya hidup yang kurang gerak, dan perubahan pola makan.

Minuman penambah kekebalan tubuh ini tidak hanya alami, tetapi juga merupakan solusi hemat biaya untuk melawan penyakit musiman.

Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan salah satunya ialah ashwagandha latte.

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TAGS   daya tahan tubuh  minuman  jus amla  masala chai 
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