Tingkatkan Ekonomi & Kesehatan Masyarakat, Pertamina Regional JBB Manfaatkan Tenaga Surya

jpnn.com, INDRAMAYU - Program GARBATERA (Gerakan Balongan Sehat dan Sejahtera) genap satu tahun sejak diluncurkan pada Juli 2025, yang digagas Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Integrated Terminal (IT) Balongan.

Program tersebut telah menghasilkan sederet dampak nyata baik dari sisi kesehatan, gizi, dan ekonomi bagi warga Desa Balongan dan Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) GARBATERA bergerak lintas sektor, meliputi kesehatan, gizi anak, ketahanan pangan, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), hingga pemanfaatan energi baru terbarukan.

Program ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, kader Posyandu dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, serta pelaku UMKM sebagai upaya menghadirkan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di bidang kesehatan dan gizi, GARBATERA telah menggelar edukasi pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) bagi 30 kader Posyandu Desa Balongan disertai bantuan satu unit alat fogging pada Juli 2025, dilanjutkan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 400 balita di enam Posyandu pada Agustus 2025.

Program PELITA (Pengasuhan Lestari Tumbuh Bersama) turut menjangkau 80 wali murid dan tenaga pendidik di dua PAUD Desa Balongan pada November 2025 untuk memperkuat pola asuh positif sejak usia dini.

Terbaru, kegiatan “Bincang Sehat” pada Mei 2026 menjangkau 45 kader Posyandu dan PKK, disertai bantuan alat kesehatan seperti timbangan digital, tensimeter, doppler, dan oximeter untuk memperkuat layanan Posyandu.

Di sisi ekonomi dan energi, GARBATERA membina Kelompok Olahan Makanan Sehat (OMSET) Balongan yang kini rutin memasok produk olahan ikan ke dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak delapan kali sepanjang April 2026, seiring peningkatan pendapatan anggota kelompok sekitar Rp300.000 per bulan.