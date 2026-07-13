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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Energi Tubuh dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini

Senin, 13 Juli 2026 – 06:09 WIB
Tingkatkan Energi Tubuh dengan Mengonsumsi 10 Makanan Ini - JPNN.COM
Ilustrasi Kurma.Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - LELAH bisa dialami siapa saja. Biasanya, rasa lelah terjadi akibat Anda melakukan aktivitas berat atau karena stres.

Dengan ritme hidup yang lebih cepat, menyeimbangkan banyak hal tanpa kehilangan keseimbangan adalah perjuangan yang terus-menerus.

Kekurangan energi tidak hanya menghambat kemampuan Anda untuk memenuhi komitmen kerja, tetapi juga bisa membuat Anda tidak menikmati hidup bersama orang-orang terkasih.

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Ada makanan yang bisa mendukung Anda dengan energi yang cukup untuk menjalaninya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Oat

Oat menyediakan pasokan energi yang stabil. Oat tinggi serat larut dan karbohidrat kompleks dengan dosis protein yang cukup.

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Kombinasi ini memastikan energi berkelanjutan untuk waktu yang lebih lama dengan tingkat penyerapan gula yang konstan dan lambat.

2. Biji chia

Dehidrasi bisa menjadi penyebab utama kelelahan. Bagi banyak orang, minum air putih adalah tugas berat yang membutuhkan usaha.

Ada beberapa jenis makanan sehat dan bergizi yang bisa membantu meningkatkan energi tubuh dan salah satunya ialah tentu saja bee pollen.

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TAGS   energi  Makanan  bee pollen  Biji chia 
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