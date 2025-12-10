Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Tingkatkan Gairah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Rabu, 10 Desember 2025 – 08:12 WIB
Tingkatkan Gairah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini - JPNN.COM
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang baik bisa membuat pasangan suami istri selalu bahagia.

Salah satu hal yang bisa membuat hubungan ranjang makin panas ialah gairah pasangan yang tidak pernah padam.

Seorang pria yang mengalami gangguan kesehatan hingga stres ternyata wajib mengonsumsi makanan yang bisa meningkatkan gairah.

Baca Juga:

Sebab, bila hal tersebut diabaikan, maka tak heran jika mengganggu hubungan dengan pasangan.

Oleh sebab itu, untuk tetap dalam performa dahsyat, ada beberapa makanan ajaib yang ampuh meningkatkan gairah pria dalam waktu yang singkat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Pisang

Salah satu buah yang kaya akan manfaat adalah pisang. Buah dengan rasa manis ini bisa bermanfaat untuk membangkitkan mood seseorang.

Pasalnya, pisang kaya akan kalium, magnesium, Vitamin B dan enzim bahan bromeliad. Itu semua bisa meningkatkan gairah untuk pria.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu meningkatkan gairah pasangan dan salah satunya ialah tentu saja asparagus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   gairah  Makanan  ikan  asparagus 
BERITA GAIRAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp